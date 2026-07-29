Alexis Galarneau sera de retour à l'Omnium Banque Nationale dans quelques jours.
Écoutez le joueur de tennis québécois, Alexis Galarneau, parler de l'Omnium Banque Nationale qui s'en vient avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets abordés
- Galarneau prévoit jouer en double avec son compatriote Denis Shapovalov;
- Comment gérer l'horaire quand on dispute à la fois le simple et le double?
- Ami d'enfance de Félix Auger-Aliassime, Alexis Galarneau sait à quel point les attentes sont grandes;
- «Pour m'être entraîné avec lui une fois et pour l'avoir côtoyé quelques fois cette semaine, je sens qu'il est affamé de continuer de s'améliorer».