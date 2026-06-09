Un road trip de 20 000 km pour couvrir l'événement

Arcadio Marcuzzi et Meeker Guerrier présentent «Route 2026», une manière audacieuse de couvrir les activités entourant le Mondial 2026.

Arcadio Marcuzzi prendra la route pendant 40 jours et parcourra près de 20 000 kilomètres à travers l'Amérique du Nord pour tâter le pouls des Américains sur ce grand événement sportif.

Son acolyte Meeker Guerrier couvrira principalement les activités dans le Nord-Est américain.

Le tout sera documenté sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de Cogeco Média.

Écoutez Meeker Guerrier et Arcadio Marcuzzi au sujet de ce projet audacieux que lancent les deux amateurs de soccer, au micro de Mario Langlois.