Défaite 1-0 face à l'Inter Miami CF

Le CF Montréal s'est incliné par la marque de 1-0 samedi soir, face à l'Inter Miami CF. Cette défaite survient après celle de mercredi contre Nashville, et porte le total à trois matchs sans marquer pour le CF Montréal.

Écoutez la chroniqueuse Daphnée Malboeuf présenter son analyse du match et de la situation de l'équipe, dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de l'animateur Jean-François Baril.