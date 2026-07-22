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Le CF Montréal à Nashville

Deux jeunes Québécois se sont taillé une place à Nashville

par 98.5 Sports

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15:56

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 juillet 2026 19:01

Avec

Vincent Destouches
Vincent Destouches
Éric Hoziel
Éric Hoziel
Deux jeunes Québécois se sont taillé une place à Nashville
Charles-Émile Brunet joue avec le FC Nashville. / AP/George Walker IV

Gros défi pour le CF Montréal, ce soir, avec une rencontre à l'étranger contre le Nashville SC.

Écoutez Vincent Destouches, expert soccer au Réseau Cogeco, nous parler du CF Montréal et de deux Québécois qui jouent à Nashville.

Les sujets discutés

  • Un immense défi pour le CF Montréal face à la meilleure équipe de la MLS;
  • On attend des joueurs désignés à Montréal d'ici la fin de la saison;
  • Un voyage ardu pour se rendre à Nashville;
  • Deux jeunes Québécois se sont taillé une place avec le Nashville SC;
  • Est-ce que l'Inter de Miami a tenté de contourner les règles pour un transfert?
  • La Coupe du monde a-t-elle été dopée par la vente de billets en MLS?
  • Le CF Montréal doit tenter de prendre des points mercredi soir.

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