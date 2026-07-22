Le CF Montréal à Nashville

Gros défi pour le CF Montréal, ce soir, avec une rencontre à l'étranger contre le Nashville SC.
Écoutez Vincent Destouches, expert soccer au Réseau Cogeco, nous parler du CF Montréal et de deux Québécois qui jouent à Nashville.
Les sujets discutés
- Un immense défi pour le CF Montréal face à la meilleure équipe de la MLS;
- On attend des joueurs désignés à Montréal d'ici la fin de la saison;
- Un voyage ardu pour se rendre à Nashville;
- Deux jeunes Québécois se sont taillé une place avec le Nashville SC;
- Est-ce que l'Inter de Miami a tenté de contourner les règles pour un transfert?
- La Coupe du monde a-t-elle été dopée par la vente de billets en MLS?
- Le CF Montréal doit tenter de prendre des points mercredi soir.