Après 45 jours sans connaître la défaite, les Knicks de New York ont finalement plié l'échine face aux Spurs de San Antonio lors du troisième affrontement de la finale de la NBA.

Un gain crucial pour les jeunes Spurs, qui gâchent la fête au Madison Square Garden malgré les réclamations de l'entraîneur des Knicks face à l'arbitrage.

Victor Wembanyama a contribué au gain des Spurs avec une récolte de 32 points.

Écoutez le compte-rendu de l'expert en basketball au réseau Cogeco Média, Maxim P. Paquet, mardi au micro de Mario Langlois.