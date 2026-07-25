Actualité sportive

À 41 ans et fort de 23 saisons dans la NBA, la légende LeBron James poursuit sa carrière chez les 76ers de Philadelphie, grâce à une entente de deux ans évaluée à 8 millions de dollars.

Écoutez la chroniqueuse Daphnée Malboeuf faire le point sur cette signature, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.