Actualité sportive

À 41 ans et fort de 23 saisons dans la NBA, la légende LeBron James poursuit sa carrière chez les 76ers de Philadelphie, grâce à une entente de deux ans évaluée à 8 millions de dollars.
Écoutez la chroniqueuse Daphnée Malboeuf faire le point sur cette signature, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Ce que je trouve intéressant, c'est que même la NBA attendait de savoir où il allait aboutir pour bâtir le calendrier. Parce qu'on veut effectivement bien mettre cette figure phare de la NBA de l'avant. Il a accepté une grande baisse de salaire parce qu'il veut jouer, mais surtout, il veut aller reconquérir le championnat de la NBA.»