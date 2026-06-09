Un retour dans la LNH pour l'entraîneur?

Pour un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey comme Antoine Roussel, les méthodes d'intimidation de la vieille école n'ont plus du tout leur place dans le hockey moderne.

Se disant « abasourdi » par les rumeurs liant Mike Babcock aux Oilers d'Edmonton, l'ex-attaquant a rappelé que la nouvelle génération d'athlètes exige de la communication et du respect, et qu'il est désormais impossible de diriger une équipe «en y allant avec le marteau».

Écoutez Antoine Roussel commenter l'actualité dans la Ligue nationale de hockey, mardi, au micro de Mario Langlois.

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