 Aller au contenu
Gagnant de l'Omnium 3M

Une première victoire au sein de la PGA pour Jackson Koivun

par 98.5 Sports

0:00
11:16

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 juillet 2026 20:20

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Une première victoire au sein de la PGA pour Jackson Koivun
Jackson Koivun après sa première victoire au sein du circuit de la PGA. / AP//Bailey Hillesheim

L'Américain Jackson Koivun, 21 ans, a remporté en fin de semaine l'Omnium 3M, lors de son troisième tournoi en qualité de professionnel.

Écoutez Yohann Benson, spécialiste de golf à RDS, analyser  l’ascension du jeune prodige en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Jackson Koivun, 21 ans, a devancé Scottie Scheffler à l'Omnium 3M, au Minnesota;
  • Koivun pourrait-il être désigné pour la Coupe des présidents en septembre?
  • On évoque la victoire d’Étienne Papineau à l’Omnium Ospreys Valley sur le PGA Tour America, sa cinquième place au classement, et la progression de Joey Savoie;
  • On parle des défis structurels pour les golfeurs québécois, notamment l’accès aux parcours et la nécessité de s’exiler aux États-Unis pour atteindre l’élite.

Vous aimerez aussi

Wyndham Clark fait fi des spectateurs et l'emporte
Les amateurs de sports
Wyndham Clark fait fi des spectateurs et l'emporte
0:00
7:35
La controverse de Bryon DeChambeau et le triomphe de Ryan Fox
Les amateurs de sports
La controverse de Bryon DeChambeau et le triomphe de Ryan Fox
0:00
8:26
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Dominic Pouliot court la distance Chicoutimi-Québec en quatre jours
Rattrapage
Près de 200km sans entraînement spécifique
Dominic Pouliot court la distance Chicoutimi-Québec en quatre jours
«On ne peut pas être déçu, mais on ne peut être pleinement satisfait»
Rattrapage
Jean-Simon Desgagnés, 5e au 3000m steeple-chase
«On ne peut pas être déçu, mais on ne peut être pleinement satisfait»
«Norris était dans une classe à part en fin de semaine» -Alex Tagliani
Rattrapage
Grand Prix de Hongrie
«Norris était dans une classe à part en fin de semaine» -Alex Tagliani
Pogacar se joint au club des cinq victoires au Tour de France
Rattrapage
Tadej Pogacar écrase toute l'opposition
Pogacar se joint au club des cinq victoires au Tour de France
«La défense des Alouettes s'est levée» -Bruno Heppell
Rattrapage
Gain de 31-18 contre les Tiger-Cats
«La défense des Alouettes s'est levée» -Bruno Heppell
La Cage a franchi un cap historique en s'ouvrant à l’international
Rattrapage
Restauration
La Cage a franchi un cap historique en s'ouvrant à l’international
«On a clairement une attaque dans une phase de léthargie» -Wandrille Lefèvre
Rattrapage
Mondial 2026
Autre revers du CF Montréal
«On a clairement une attaque dans une phase de léthargie» -Wandrille Lefèvre
«Aucune communication entre le CH et les Blue Jackets depuis trois semaines»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Rumeurs entourant Kirill Marchenko
«Aucune communication entre le CH et les Blue Jackets depuis trois semaines»
L'éthique, l'humilité et le panthéon du baseball
Rattrapage
Baseball majeur
L'éthique, l'humilité et le panthéon du baseball
Arber Xhekaj quittera-t-il le CH? Des équipes seraient intéressées
Rattrapage
Rumeur
Arber Xhekaj quittera-t-il le CH? Des équipes seraient intéressées
Défaite du CF Montréal: «Ce n'était pas un penalty. Ça devrait être un scandale»
Rattrapage
1-0 face à Nashville
Défaite du CF Montréal: «Ce n'était pas un penalty. Ça devrait être un scandale»
Subventions sportives: une refonte budgétaire qui fait mal au volleyball
Rattrapage
Baisse majeure
Subventions sportives: une refonte budgétaire qui fait mal au volleyball
Aston Martin:«Ils ont une voiture avec beaucoup de carences»
Rattrapage
Saison de F1
Aston Martin:«Ils ont une voiture avec beaucoup de carences»
«Ce serait un rêve d'affronter Félix en final» -Gabriel Diallo
Rattrapage
Omnium Banque Nationale
«Ce serait un rêve d'affronter Félix en final» -Gabriel Diallo