Gagnant de l'Omnium 3M

L'Américain Jackson Koivun, 21 ans, a remporté en fin de semaine l'Omnium 3M, lors de son troisième tournoi en qualité de professionnel.

Écoutez Yohann Benson, spécialiste de golf à RDS, analyser l’ascension du jeune prodige en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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