Gagnant de l'Omnium 3M

L'Américain Jackson Koivun, 21 ans, a remporté en fin de semaine l'Omnium 3M, lors de son troisième tournoi en qualité de professionnel.
Écoutez Yohann Benson, spécialiste de golf à RDS, analyser l’ascension du jeune prodige en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Jackson Koivun, 21 ans, a devancé Scottie Scheffler à l'Omnium 3M, au Minnesota;
- Koivun pourrait-il être désigné pour la Coupe des présidents en septembre?
- On évoque la victoire d’Étienne Papineau à l’Omnium Ospreys Valley sur le PGA Tour America, sa cinquième place au classement, et la progression de Joey Savoie;
- On parle des défis structurels pour les golfeurs québécois, notamment l’accès aux parcours et la nécessité de s’exiler aux États-Unis pour atteindre l’élite.