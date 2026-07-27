Tadej Pogacar écrase toute l'opposition

Tadej Pogacar a remporté son cinquième titre du Tour de France, dimanche, rejoignant Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Miguel Indurain et Eddy Merckx dans le club des cinq victoires.

Écoutez Joseph «Tino» Ross, cycliste et organisateur sportif, parler du Tour de France avec Éric Hoziel, aux Amateurs de Sports.

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