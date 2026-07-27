Tadej Pogacar écrase toute l'opposition

Tadej Pogacar a remporté son cinquième titre du Tour de France, dimanche, rejoignant Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Miguel Indurain et Eddy Merckx dans le club des cinq victoires.
Écoutez Joseph «Tino» Ross, cycliste et organisateur sportif, parler du Tour de France avec Éric Hoziel, aux Amateurs de Sports.
Les sujets discutés
- Tadj Pogacar remporte le Tour de France, tandis que Mathieu van der Poel a impressionné en remportant la dernière étape;
- Remko Evenepeol et Isaac Del Toro ont pris les deuxième et troisième places;
- L'issue aurait-elle été différente si Jonas Vingegaard n'avais pas été blessé?;
- Le Français Paul Sexias termine parmi les cinq premiers;
- Les tests antidopage nocturnes effectués sur Pogacar et Vingegaard suscitent une certaine nervosité.