Rumeurs entourant Kirill Marchenko

La machine à rumeurs s'est emballée en fin de semaine quant à un potentiel échange de Kirill Marchenko depuis Columbus avec les Canadiens de Montréal.

Écoutez Jean-Luc Grand-Pierre, ancien défenseur et analyste des matchs des Blue Jackets de Columbus, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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