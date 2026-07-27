 Aller au contenu
Rumeurs entourant Kirill Marchenko

«Aucune communication entre le CH et les Blue Jackets depuis trois semaines»

par 98.5 Sports

0:00
11:57

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 juillet 2026 18:50

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Aucune communication entre le CH et les Blue Jackets depuis trois semaines»
Kirill Marchenko. / AP/

La machine à rumeurs s'est emballée en fin de semaine quant à un potentiel échange de Kirill Marchenko depuis Columbus avec les Canadiens de Montréal.

Écoutez Jean-Luc Grand-Pierre, ancien défenseur et analyste des matchs des Blue Jackets de Columbus, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • On parle des rumeurs entourant Kirill Marchenko, des Blue Jackets de Columbus, notamment un possible échange avec les Canadiens de Montréal ou le Mammouth de l’Utah;
  • Grand-Pierre affirme qu’aucune discussion n’a eu lieu récemment entre les deux organisations (Montréal-Columbus), selon ses sources proches.
  • Il analyse la situation contractuelle de Marchenko et celle de Zach Werenski;
  • On compare le potentiel de Lane Hutson à celui de Quinn Hughes.

Vous aimerez aussi

«Ça nous prenait un joueur comme Kane pour jouer avec Bedard» -Jimmy Waite
Les amateurs de sports
«Ça nous prenait un joueur comme Kane pour jouer avec Bedard» -Jimmy Waite
0:00
11:16
Un poste d'entraîneur adjoint pour Louis Robitaille avec les Bears de Hershey
Les amateurs de sports
Un poste d'entraîneur adjoint pour Louis Robitaille avec les Bears de Hershey
0:00
9:27
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Dominic Pouliot court la distance Chicoutimi-Québec en quatre jours
Rattrapage
Près de 200km sans entraînement spécifique
Dominic Pouliot court la distance Chicoutimi-Québec en quatre jours
«On ne peut pas être déçu, mais on ne peut être pleinement satisfait»
Rattrapage
Jean-Simon Desgagnés, 5e au 3000m steeple-chase
«On ne peut pas être déçu, mais on ne peut être pleinement satisfait»
Une première victoire au sein de la PGA pour Jackson Koivun
Rattrapage
Gagnant de l'Omnium 3M
Une première victoire au sein de la PGA pour Jackson Koivun
«Norris était dans une classe à part en fin de semaine» -Alex Tagliani
Rattrapage
Grand Prix de Hongrie
«Norris était dans une classe à part en fin de semaine» -Alex Tagliani
Pogacar se joint au club des cinq victoires au Tour de France
Rattrapage
Tadej Pogacar écrase toute l'opposition
Pogacar se joint au club des cinq victoires au Tour de France
«La défense des Alouettes s'est levée» -Bruno Heppell
Rattrapage
Gain de 31-18 contre les Tiger-Cats
«La défense des Alouettes s'est levée» -Bruno Heppell
La Cage a franchi un cap historique en s'ouvrant à l’international
Rattrapage
Restauration
La Cage a franchi un cap historique en s'ouvrant à l’international
«On a clairement une attaque dans une phase de léthargie» -Wandrille Lefèvre
Rattrapage
Mondial 2026
Autre revers du CF Montréal
«On a clairement une attaque dans une phase de léthargie» -Wandrille Lefèvre
L'éthique, l'humilité et le panthéon du baseball
Rattrapage
Baseball majeur
L'éthique, l'humilité et le panthéon du baseball
Arber Xhekaj quittera-t-il le CH? Des équipes seraient intéressées
Rattrapage
Rumeur
Arber Xhekaj quittera-t-il le CH? Des équipes seraient intéressées
Défaite du CF Montréal: «Ce n'était pas un penalty. Ça devrait être un scandale»
Rattrapage
1-0 face à Nashville
Défaite du CF Montréal: «Ce n'était pas un penalty. Ça devrait être un scandale»
Subventions sportives: une refonte budgétaire qui fait mal au volleyball
Rattrapage
Baisse majeure
Subventions sportives: une refonte budgétaire qui fait mal au volleyball
Aston Martin:«Ils ont une voiture avec beaucoup de carences»
Rattrapage
Saison de F1
Aston Martin:«Ils ont une voiture avec beaucoup de carences»
«Ce serait un rêve d'affronter Félix en final» -Gabriel Diallo
Rattrapage
Omnium Banque Nationale
«Ce serait un rêve d'affronter Félix en final» -Gabriel Diallo