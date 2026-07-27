La machine à rumeurs s'est emballée en fin de semaine quant à un potentiel échange de Kirill Marchenko depuis Columbus avec les Canadiens de Montréal.
Écoutez Jean-Luc Grand-Pierre, ancien défenseur et analyste des matchs des Blue Jackets de Columbus, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On parle des rumeurs entourant Kirill Marchenko, des Blue Jackets de Columbus, notamment un possible échange avec les Canadiens de Montréal ou le Mammouth de l’Utah;
- Grand-Pierre affirme qu’aucune discussion n’a eu lieu récemment entre les deux organisations (Montréal-Columbus), selon ses sources proches.
- Il analyse la situation contractuelle de Marchenko et celle de Zach Werenski;
- On compare le potentiel de Lane Hutson à celui de Quinn Hughes.