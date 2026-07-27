Restauration

La Cage aux sports, comme on la désignait jadis, était une entreprise basée uniquement au Québec.

La Cage, brasserie sportive, comme on la désigne désormais, fait affaire à l'étranger.

Écoutez à ce sujet le président Jean Bédard au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Jean Bédard, qui revient de Bordeaux, parle de l’expansion de l’entreprise en Europe avec des ouvertures à Bordeaux (en 2023), Aix-en-Provence (en juin dernier) et puis à Londres (à venir cette année);

On discute aussi de son implication avec l’équipe de hockey, les Boxers de Bordeaux, vainqueurs du championnat Ligue Magnus contre les Brûleurs de Loups de Grenoble;

«Il y a deux façons de consommer le sport en Angleterre: soit que tu restes chez vous, ou tu vas dans un pub. Il n'y a rien entre les deux»;

Jean Bédard souligne l’évolution du leadership, l’adaptation aux nouvelles générations, et les défis actuels de la boxe au Québec.