Autre revers du CF Montréal

Le CF Montréal s'est incliné 1-0, samedi, contre l'Inter Miami, au Stade Saputo.
Écoutez Wandrille Lefèvre, ancien défenseur de l'Impact de Montréal, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le CF Montréal subit une troisième défaite consécutive depuis le retour de la Coupe du monde;
- La formation montréalaise souffre d’une attaque inefficace malgré une défense améliorée;
- On souligne l’urgence de recruter un ailier et un meneur de jeu;
- Lucas Saputo est confronté à un marché post-Coupe du monde coûteux;
- On jase de la déclaration controversée de Gianni Infantino sur le bilan de la FIFA et la Coupe du monde: «Je le trouve gonflé de faire cette sortie», estime Lefèvre.