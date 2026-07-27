Gain de 31-18 contre les Tiger-Cats

Les Alouettes de Montréal ont vaincu les Tiger-Cats de Hamilton 31-18, dimanche, au stade Percival-Molson.
Écoutez le spécialiste de football Bruno Heppell analyser la victoire des Alouettes de Montréal contre les Tiger-Cats de Hamilton.
Les sujets discutés
- Les Alouettes l'emportent au terme d'un match durant lequel le quart Davis Alexander n'a pas été à son mieux;
- La défense s'est levée, selon Heppell;
- Les unités spéciales se sont améliorées au fur et à mesure que la rencontre progressait;
- Les Alouettes ont de nouveau un porteur de ballon numéro un;
- Au sud de la frontière, les Rams sont heureux; Aaron Donald prépare son retour;
- La section Ouest de la Ligue nationale de la NFL va être percutante.