Près de 200km sans entraînement spécifique

Étudiant au Cégep de Jonquière en communications, Dominic Pouliot a relevé le défi de courir les quelque 200 kilomètres entre Chicoutimi et Québec, incluant le parc des Laurentides.
Et il l'a fait en quatre jours.
Mais sans entraînement spécifique...
Écoutez Dominic Pouliot parler de ses motivations et de l'expérience vécue avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Franchir 200 kilomètres en quatre jours à la course, tout un défi;
- Pouliot a franchi la distance de quelque 200 kilomètres en quatre jours sans entraînement spécifique;
- Cela lui a permis d'amasser 2 500 $ au profit de la Société canadienne du cancer, une cause personnelle;
- Malgré des douleurs aux chevilles, un équipement limité et des conditions météorologiques difficiles, il a terminé son défi au Centre Vidéotron entouré de sa famille et envisage déjà un prochain exploit, tel que l’ascension du Kilimandjaro.