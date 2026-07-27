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Près de 200km sans entraînement spécifique

Dominic Pouliot court la distance Chicoutimi-Québec en quatre jours

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 juillet 2026 20:55

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Dominic Pouliot court la distance Chicoutimi-Québec en quatre jours
Dominique Pouliot. / Photo courtoisie.

Étudiant au Cégep de Jonquière en communications, Dominic Pouliot a relevé le défi de courir les quelque 200 kilomètres entre Chicoutimi et Québec, incluant le parc des Laurentides.

Et il l'a fait en quatre jours.

Mais sans entraînement spécifique...

Écoutez Dominic Pouliot parler de ses motivations et de l'expérience vécue avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Franchir 200 kilomètres en quatre jours à la course, tout un défi;
  • Pouliot a franchi la distance de quelque 200 kilomètres en quatre jours sans entraînement spécifique;
  • Cela lui a permis d'amasser 2 500 $ au profit de la Société canadienne du cancer, une cause personnelle;
  • Malgré des douleurs aux chevilles, un équipement limité et des conditions météorologiques difficiles, il a terminé son défi au Centre Vidéotron entouré de sa famille et envisage déjà un prochain exploit, tel que l’ascension du Kilimandjaro.

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