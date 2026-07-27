Près de 200km sans entraînement spécifique

Étudiant au Cégep de Jonquière en communications, Dominic Pouliot a relevé le défi de courir les quelque 200 kilomètres entre Chicoutimi et Québec, incluant le parc des Laurentides.

Et il l'a fait en quatre jours.

Mais sans entraînement spécifique...

Écoutez Dominic Pouliot parler de ses motivations et de l'expérience vécue avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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