«Le pire humain que j'ai rencontré»

Tout indique que le très controversé Mike Babcock pourrait bien décrocher un poste d'entraîneur-chef dans la LNH avec les Oilers d'Edmonton.
Babcock traîne pourtant une terrible réputation dans le circuit. Son dernier passage à Columbus s'est soldé par un fiasco monumental, lui qui a été poussé vers la sortie par les Blue Jackets avant même d'avoir pu diriger un seul match.
En cause? Une affaire d'intrusion majeure où il exigeait de fouiller dans les téléphones cellulaires de ses joueurs, notamment les plus jeunes, sous prétexte de «faire connaissance» en regardant leurs photos personnelles.
Croyez-vous vraiment qu'un leader comme Connor McDavid donnerait son feu vert à l'embauche de Babcock?
Écoutez à ce sujet le chroniqueur sportif Meeker Guerrier au micro de Philippe Cantin, mardi, à l'émission Le Québec maintenant.
«Johan Franzén, un grand joueur de la grande époque des Red Wings de Détroit, a dit : “C'est le pire être humain que j'ai rencontré de ma vie. Il m'intimidait.” Babcock lui lançait, entre autres, des insultes et des choses pas très sympathiques. Et vous savez qui a corroboré ce que Johan Franzén a dit ? Chris Chelios. S'il y en a un qui est tough, un vétéran qui ne se laisse pas faire et dont on ne peut pas dire que c'est un mou, c'est bien lui.»
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