Le Britannique Lando Norris a remporté le Grand Prix de Hongrie en fin de semaine.
Écoutez le pilote Alex Tagliani commenter l'épreuve en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une victoire pleinement méritée de Lando Norris (McLaren) grâce à une stratégie d’undercut et des améliorations techniques;
- On évoque les erreurs stratégiques de Ferrari et la pénalité de Lewis Hamilton;
- La constance d’Antonelli (219 points), devant Hamilton (169) et Russell (160).
- Tagliani salue la résilience de Max Verstappen malgré les difficultés de Red Bull;
- On mentionne les défis de Cadillac et Audi en Formule 1.