Volatilité, marchés boursiers, Trump et Iran

Les récentes déclarations de Donald Trump menaçant de riposter contre l'Iran ont de nouveau secoué les marchés boursiers, ravivant une vague d'incertitude. Cependant, selon Sébastien Mc Mahon, économiste en chef chez iA Groupe financier, il ne faut pas céder à la panique.

Si ces tensions géopolitiques créent des mouvements de dents de scie à court terme, les investisseurs ont appris à composer avec l'effet «Donald Trump» et les marchés tendent à retrouver leur calme assez rapidement.

Écoutez Séabstien Mc Mahon, mardi, à La commission.

Selon l'analyste, l'instabilité actuelle ne menace pas directement les échanges commerciaux mondiaux, mais elle touche le cœur même de l'économie : l'énergie. L'évolution de la situation dépendra avant tout de la fluctuation de la ressource la plus stratégique.