80e anniversaire du président Trump

Le dimanche 14 juin, le président des États-Unis, Donald Trump, célébrera en grand son 80e anniversaire.

Il prévoit une fête rassemblant 5 000 invités et un événement de lutte dans une infrastructure construite sur mesure sur le site de la Maison-Blanche.

Parmi les 14 combattants qui participeront à l'évènement se trouve le Québécois Aiemann Zahabi.

Écoutez Olivier Aubin-Mercier, alias «The Canadian Gangster», combattant d’arts martiaux mixtes (MMA) à la retraite, en discuter vendredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.