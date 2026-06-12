5 000 personnes attendues

Le dimanche 14 juin, le président des États-Unis célébrera en grand son 80e anniversaire.

Il prévoit une fête rassemblant 5 000 invités avec un événement de lutte dans une infrastructure construite sur mesure sur le site de la Maison-Blanche.

Plusieurs artistes ont aussi refusé d’y participer en raison du contexte politique et de la différence d’opinion qu’ils entretiennent avec le président.

Écoutez le spécialiste de la politique américaine, membre de la Chaire Raoul-Dandurand, Guillaume Lavoie, analyser la situation, vendredi, à l’émission La commission.