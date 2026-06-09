Hélicoptère Apache abattu

Le président américain Donald Trump a confirmé que les États-Unis riposteront contre l'Iran, qui aurait abattu la nuit dernière un hélicoptère Apache qui patrouillait au-dessus du détroit d'Ormuz.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine et membre de la Chaire Raoul-Dandurand, faire état de la situation, mardi, au micro de l'émission La commission.