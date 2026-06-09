Hélicoptère Apache abattu

Le président américain Donald Trump a confirmé que les États-Unis riposteront contre l'Iran, qui aurait abattu la nuit dernière un hélicoptère Apache qui patrouillait au-dessus du détroit d'Ormuz.
Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine et membre de la Chaire Raoul-Dandurand, faire état de la situation, mardi, au micro de l'émission La commission.
«Dans une thèse où ce ne serait pas un accident, il doit y avoir une riposte pour éviter l'escalade. Mais ce qui me laisse penser que Trump veut se garder de la marge et qui est plutôt contraire à la pulsion première du personnage, c'est sa réponse, je dirais "calibrée". Je vous rappelle, c'est lui qui avait dit, dans un autre contexte: "Ce soir, nous allons anéantir une civilisation". Alors, de le voir jouer de retenue et de tact, c'est davantage une réaction présidentielle, qui n'a pas été celle que l'on a vue de Trump en général.»