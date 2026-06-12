Porté par la force de l'économie domestique

Le ministre des Finances, Éric Girard, se réjoui de la baisse marquée du déficit québécois, désormais établi à 7,2 milliards de dollars, une performance portée par la force de l'économie domestique en 2025.

Le ministre a profité de l'occasion pour relativiser les récentes hausses de dépenses publiques et les frictions avec la première ministre, qualifiant leurs échanges de «saine tension».

Interpellé sur la stratégie gouvernementale concernant la filière batterie, il a défendu ses investissements à long terme, tout en acceptant les reproches de la Vérificatrice générale.

Écoutez Eric Girard, ministre des Finances, expliquer le tout, vendredi après-midi à La commission.