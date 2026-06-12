Produits défectueux

En réaction à la nouvelle loi qui obligera les fournisseurs d’électroménager à accorder une garantie légale aux consommateurs sur les appareils défectueux, les détaillants ont déjà annoncé une augmentation de leurs prix.

LG vient de réagir à cette nouvelle loi avec une hausse le prix de ses électroménagers de 10% au Québec et d’autres marques pourraient bien suivre son exemple.

Cette mesure entrera en vigueur officiellement le 5 octobre prochain.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point sur les sujets du jour, vendredi, à l'émission La commission.

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