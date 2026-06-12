Référendum historique

Ce dimanche, la Suisse tiendra un référendum populaire et radical initié par l'Union démocratique du centre (UDC), un parti de droite.

La proposition vise un amendement de la Constitution pour plafonner la population sous la barre des 10 millions d'habitants d'ici 2050, alors qu'elle compte actuellement 9,1 millions de personnes.

Cela imposerait des mesures restrictives sur la migration dès que le seuil de 9,5 millions sera franchi.

Écoutez Claude Bruderlein, professeur associé à l’Université Harvard, commenter la situation, vendredi, à l'émission La commission.