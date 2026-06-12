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Finances

SpaceX réalise une entrée en bourse fracassante

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Entendu dans

La commission

le 12 juin 2026 12:40

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
SpaceX réalise une entrée en bourse fracassante
Elon Musk, est devenu le premier billionnaire de la planète. / AP Photo / Godofredo A.Vasquez

SpaceX est officiellement en bourse et son action dépassait déjà vendredi après-midi de plus de 27% son prix d'entrée fixé à 135 dollars américains.

La valeur de l’entreprise dépasse maintenant 2 billions de dollars et son fondateur, Elon Musk, est devenu le premier billionnaire de la planète.

Écoutez Sébastien McMahon, économiste en chef pour iA Groupe financier, analyser le tout, vendredi, à l'émission La commission.

Il prône la prudence face à cet engouement qui pourrait ralentir avec les projets que SpaceX souhaite réaliser.

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