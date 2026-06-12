SpaceX est officiellement en bourse et son action dépassait déjà vendredi après-midi de plus de 27% son prix d'entrée fixé à 135 dollars américains.

La valeur de l’entreprise dépasse maintenant 2 billions de dollars et son fondateur, Elon Musk, est devenu le premier billionnaire de la planète.

Écoutez Sébastien McMahon, économiste en chef pour iA Groupe financier, analyser le tout, vendredi, à l'émission La commission.

Il prône la prudence face à cet engouement qui pourrait ralentir avec les projets que SpaceX souhaite réaliser.