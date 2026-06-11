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Grande entrevue du jeudi à Radio Textos

Luc Langevin: «Je me suis construit un monde pour passer certaines épreuves»

par 98.5

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42:31

Entendu dans

Radio textos

le 11 juin 2026 12:11

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Luc Langevin: «Je me suis construit un monde pour passer certaines épreuves»
Les grandes entrevues de Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Pour cette Grande entrevue du jeudi 11 juin, Marie-Eve Tremblay reçoit l'illusionniste Luc Langevin, un pionier du monde de la magie au Québec.

Autodidacte de nature, celui qui a combiné la science et l'illusionnisme pour créer son identité artistique souligne qu'il n'existe aucune formation officielle dans son domaine.

Avec son spectacle Là où l’impossible prend vie, il cherche avant tout à reconnecter le public avec son cœur d'enfant, en misant sur l'émotion plutôt que sur la simple prouesse technique.

Écoutez l'illusionniste Luc Langevin se livrer sur sa carrière, jeudi, dans le cadre de cette grande entrevue avec Marie-Eve Tremblay.

«J'aurais aimé avoir un professeur qui me montre la magie quand j'étais jeune. Il a fallu un peu que j'apprenne par moi même. Quand un jeune vient me voir puis il me dit ''J'ai appris la magie avec toi'', ça me remplit tellement de fierté. Puis de me dire que je leur ai apporté ça. Maintenant, ce jeune-là émerveille des gens, peut être autour de lui ou d'elle, avec ça. Ça, vraiment, ça me rend fier.»

Luc Langevin

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