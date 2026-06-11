Grande entrevue du jeudi à Radio Textos

Pour cette Grande entrevue du jeudi 11 juin, Marie-Eve Tremblay reçoit l'illusionniste Luc Langevin, un pionier du monde de la magie au Québec.

Autodidacte de nature, celui qui a combiné la science et l'illusionnisme pour créer son identité artistique souligne qu'il n'existe aucune formation officielle dans son domaine.

Avec son spectacle Là où l’impossible prend vie, il cherche avant tout à reconnecter le public avec son cœur d'enfant, en misant sur l'émotion plutôt que sur la simple prouesse technique.

Écoutez l'illusionniste Luc Langevin se livrer sur sa carrière, jeudi, dans le cadre de cette grande entrevue avec Marie-Eve Tremblay.