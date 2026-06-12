Elle relèvera de nouveaux défis au 98.5

Après de nombreuses années à faire briller la culture aux aurores, la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson quitte l'émission matinale pour embrasser de nouveaux défis au sein du 98.5.

Pour sa toute dernière, toute l'équipe, et d'anciens collègues, lui ont réservé un hommage à la hauteur de son immense talent, teinté de nostalgie, de rires et de larmes.

Écoutez l'équipe du matin faire le point, ce vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Tour à tour, des figures marquantes comme Paul Arcand, son ancienne productrice Maude-Véronique Cholette, Alain Crête, Mario Lefebvre, ainsi que ses collègues ont salué sa rigueur journalistique et sa complicité.

Enfin, son conjoint Sylvain Chamberland est venu témoigner avec émotion du dévouement hors norme et de l'intégrité dont elle a fait preuve, jour après jour, tout au long de sa carrière.