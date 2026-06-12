3.2 milliards accordés sur 10 ans

Le premier ministre Mark Carney a annoncé jeudi une stratégie pour l’indépendance alimentaire du Canada.

Une enveloppe totale de 3,2 milliards de dollars sur dix ans sera dédiée à cette cause qui vise à contrer la dépendance du Canada envers les États-Unis, et à développer l’autosuffisance du pays.

Une annonce accueillie plutôt favorablement par les producteurs du Québec qui souhaitent que «les bottines suivent les babines».

Écoutez Catherine Lefebvre, présidente de l’Association des producteurs maraîchers du Québec, commenter cette annonce, vendredi, à l'émission La commission.