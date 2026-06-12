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3.2 milliards accordés sur 10 ans

Indépendance alimentaire: un coup de pouce attendu par les producteurs

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Entendu dans

La commission

le 12 juin 2026 12:30

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Indépendance alimentaire: un coup de pouce attendu par les producteurs
Le premier ministre Mark Carney a annoncé une stratégie de sécurité alimentaire dotée de 3,2 milliards de dollars sur dix ans pour réduire la dépendance du Canada envers les importations, notamment des États-Unis. / monticellllo/ Adobe Stock

Le premier ministre Mark Carney a annoncé jeudi une stratégie pour l’indépendance alimentaire du Canada.

Une enveloppe totale de 3,2 milliards de dollars sur dix ans sera dédiée à cette cause qui vise à contrer la dépendance du Canada envers les États-Unis, et à développer l’autosuffisance du pays.

Une annonce accueillie plutôt favorablement par les producteurs du Québec qui souhaitent que «les bottines suivent les babines».

Écoutez Catherine Lefebvre, présidente de l’Association des producteurs maraîchers du Québec, commenter cette annonce, vendredi, à l'émission La commission.

«L'autonomie alimentaire, ça fait partie de nos priorités quand on est producteur maraîcher. C'est ça notre but, c'est ça notre passion, c'est de faire consommer nos produits aux citoyens du Québec, du Canada. C'est pour ça qu'on y met autant d'amour, autant de passion parce que c'est quand même un métier qui est assez difficile, autant psychologiquement que physiquement.»

Catherine Lefebvre

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