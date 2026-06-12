Actualité du jour

L'entrée en bourse de SpaceX au Nasdaq fait grimper la fortune d'Elon Musk à des sommets historiques, dépassant les 1 000 milliards de dollars.
Si cette valorisation boursière impressionne, elle suscite également de vives critiques quant aux mécanismes qui l'entourent.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point, vendredi, à l’émission La commission.
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