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Moyen-Orient

Un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis atteint, selon le Pakistan

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Entendu dans

La commission

le 12 juin 2026 13:08

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis atteint, selon le Pakistan
Une image satirique de la Statue de la Liberté et du drapeau américain orne l'entrée de l'ancienne ambassade des États-Unis, transformée en musée anti-américain, à Téhéran, en Iran, le vendredi 12 juin 2026. / (AP Photo/Vahid Salemi)

Le texte final d'un accord de paix avait été convenu vendredi après-midi entre les États-Unis et l'Iran, selon le premier ministre du Pakistan.

Sur le réseau social X, Shehbaz Sharif ajoute que le Pakistan, qui agit en tant que médiateur, travaille avec les deux parties pour finaliser les prochaines étapes.

Le ministre iranien des Affaires étrangères avait plus tôt dans la journée affirmé que l’accord «n’a jamais été aussi proche».

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder cette nouvelle de dernière heure, vendredi, à l'émission La commission.

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