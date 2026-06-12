Moyen-Orient

Le texte final d'un accord de paix avait été convenu vendredi après-midi entre les États-Unis et l'Iran, selon le premier ministre du Pakistan.

Sur le réseau social X, Shehbaz Sharif ajoute que le Pakistan, qui agit en tant que médiateur, travaille avec les deux parties pour finaliser les prochaines étapes.

Le ministre iranien des Affaires étrangères avait plus tôt dans la journée affirmé que l’accord «n’a jamais été aussi proche».

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder cette nouvelle de dernière heure, vendredi, à l'émission La commission.