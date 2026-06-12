L’excitation est à son comble pour les fans de soccer alors que le premier match de l’équipe canadienne de soccer de la Coupe du monde 2026 est sur le point de s'amorcer à Toronto.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point sur les principales nouvelles de la journée, vendredi, à l'émission La commission.

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