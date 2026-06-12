Chronique bien-être et santé

Les réseaux sociaux semblent mettre de plus en plus de l’avant du contenu présentant des hommes musclés et des femmes minces ayant l’air d’être en bonne forme physique.
Quelles sont les différentes tendances fitness du moment? Faut-il s’en méfier?
Écoutez Andréanne Théberge, comédienne, scénariste et chroniqueuse santé et bien-être, en discuter vendredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Ce qui est dangereux, c'est que ces idéaux à atteindre deviennent obsessifs. Ensuite, ça coûte très cher parce que ce que ces filles-là proposent, ce n'est pas seulement d'aller faire du pilates. C'est vraiment tout ce qui vient autour : avoir le kit de yoga, souvent rose ou lilas, qui coûte très cher, et certaines marques à la mode. Tu as la queue de cheval avec une attache spécifique; c'est vraiment une tendance très précise.»