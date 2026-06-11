Tendance inquiétante

Des vidéos d'hypertrucages (deepfakes), qui montrent des personnes racisées commettant de faux crimes, affluent sur les plateformes numériques. Ces vidéos créées par l'intelligence artificielle ont pour objectif d'alimenter la division sociale, selon l'experte en cyberpsychologie, Mélissa Canseliet.

Alors qu'il est de plus en plus complexe pour les utilisateurs de ces plateformes de détecter l'IA, ces vidéos choquantes sont même promues par les algorithmes en raison de leur viralité.

Quelle est la responsabilité sociale des géants du web en lien avec la désinformation et l'utilisation toxique des intelligences artificielles?

Écoutez Mélissa Canseliet, experte en neurosciences et cyberpsychologie, aborder le sujet, jeudi, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.