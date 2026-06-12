La commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, a déposé un rapport percutant à l'Assemblée nationale.

Appuyée par un vaste sondage mené auprès de 4 600 Québécois, elle confirme sans surprise une insatisfaction généralisée, particulièrement criante concernant l'accessibilité aux soins.

Elle critique un modèle historique axé sur la simple «quantité» de services plutôt que sur leur réelle valeur pour les patients.

Malgré le cynisme ambiant, elle note une adhésion inédite des acteurs du milieu pour réformer le réseau en profondeur, tout en mettant en garde contre les restructurations politiques à répétition.

Écoutez Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être, expliquer le tout, vendredi à Lagacé le matin.