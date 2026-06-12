Les fournisseurs haussent leur prix

Face à la nouvelle loi visant à garantir un droit à la réparabilité aux consommateurs, des manufacturiers comme LG ont pris la décision d’augmenter leurs prix de 10%.

La loi du ministre Simon Jolin-Barrette force les détaillants à garantir aux acheteurs qu'en cas de bris, leurs électroménagers pourront être réparés.

La garantie légale de bon fonctionnement entrera en vigueur le 5 octobre 2026 et s’inscrit dans le cadre du projet de loi 29, adopté en octobre 2023, en tant que Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens.

Écoutez Louis-Philippe Auger, PDG de Tanguay, expliquer la situation, vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.