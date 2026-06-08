Dérives du «Wellness»

L'algorithme de TikTok exerce une influence grandissante et parfois intrusive sur la santé des jeunes femmes.

Ariane Brunet se penche sur l'expérience d'une journaliste d'Urbania qui a testé pendant un mois toutes les recommandations de bien-être de la plateforme, de la diète anti-inflammatoire, jusqu'aux plaques vibrantes.

Ce reportage révèle que 92% des jeunes femmes de la génération Z reçoivent ces conseils de manière non sollicitée.

Plus inquiétant encore, l'algorithme tend à pousser les utilisatrices vers des contenus extrêmes, frôlant les mouvements complotistes ou religieux, pour maximiser leur temps d'écran...

Écoutez la chroniqueuse Ariane Brunet expliquer le tout, lors de sa chronique réseaux sociaux, lundi, à Lagacé le matin.