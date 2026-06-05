L'acquisition d'un centre #2 coûtera cher

Pour leur première émission depuis l'élimination du Canadien de Montréal en finale de la conférence de l'Est, le «premier trio» des Amateurs de sports dresse le bilan de la saison 2025-2026.

L'élimination face aux Hurricanes de la Caroline a exposé les limites actuelles du Tricolore.

Selon le panel, l'équipe a tout simplement manqué d'énergie, un épuisement qui a touché autant les joueurs sur la patinoire que le personnel d'entraîneurs derrière le banc.

Quels ajustements le tandem Gorton-Hughes devra-t-il faire pour que le Canadien soit encore meilleur lors de la saison 2026-2027?

Écoutez cet épisode du «premier trio» avec Mario Langlois, Tony Marinaro, Stéphane Waite et le chroniqueur de The Athletic, Arpon Basu, aux Amateurs de sports.