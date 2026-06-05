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L'acquisition d'un centre #2 coûtera cher

«Si le Canadien veut faire un gros coup, il faut le faire avec Kaiden Guhle»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 juin 2026 20:15

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite

et autres

«Si le Canadien veut faire un gros coup, il faut le faire avec Kaiden Guhle»
Le premier trio avec Tony Marinaro, Arpon Basu, Mario Langlois et Stéphane Waite / Cogeco Média

Pour leur première émission depuis l'élimination du Canadien de Montréal en finale de la conférence de l'Est, le «premier trio» des Amateurs de sports dresse le bilan de la saison 2025-2026.

L'élimination face aux Hurricanes de la Caroline a exposé les limites actuelles du Tricolore.

Selon le panel, l'équipe a tout simplement manqué d'énergie, un épuisement qui a touché autant les joueurs sur la patinoire que le personnel d'entraîneurs derrière le banc.

Quels ajustements le tandem Gorton-Hughes devra-t-il faire pour que le Canadien soit encore meilleur lors de la saison 2026-2027?

Écoutez cet épisode du «premier trio» avec Mario Langlois, Tony Marinaro, Stéphane Waite et le chroniqueur de The Athletic, Arpon Basu, aux Amateurs de sports.

«En finale d'association, il n'y avait plus de gaz, incluant chez les entraîneurs des Canadiens.»

Tony Marinaro sur la série Canadiens-Hurricanes

«Si le Canadien veut faire un gros coup, il faut le faire avec Kaiden Guhle...»

Arpon Basu sur ce que devrait laisser le Tricolore pour aller chercher un centre numéro 2.

«À un moment donné, la fenêtre s'ouvre, mais elle se ferme vite aussi, en trois ou quatre ans. Après, il faut passer à autre chose. Parlez-en à une équipe qui n'est pas loin d'ici, à Toronto : la fenêtre était ouverte et elle s'est refermée.»

Stéphane Waite sur l'importance d'améliorer l'alignement des Canadiens cet été

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