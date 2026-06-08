Et si on repensait nos appartements?

La colocation ne se limite plus aux jeunes quittant le nid familial pour économiser. Face à une crise du logement sans précédent, de plus en plus de Québécois, y compris des travailleurs, se tournent vers le partage d'appartement pour maintenir leur qualité de vie et briser l'isolement.

Luc Ferrandez souligne que l'approche traditionnelle du logement doit changer.

Selon lui, il est temps d'adapter les lois, d'innover sur le plan architectural — par exemple en concevant des logements avec deux cuisines — et de normaliser des solutions alternatives pour répondre aux besoins actuels.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez à ce sujet, lundi matin au micro de Lagacé le matin.