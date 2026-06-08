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Et si on repensait nos appartements?

«On manque d'imagination» pour régler la crise du logements selon Luc Ferrandez

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 juin 2026 09:23

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«On manque d'imagination» pour régler la crise du logements selon Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

La colocation ne se limite plus aux jeunes quittant le nid familial pour économiser. Face à une crise du logement sans précédent, de plus en plus de Québécois, y compris des travailleurs, se tournent vers le partage d'appartement pour maintenir leur qualité de vie et briser l'isolement.

Luc Ferrandez souligne que l'approche traditionnelle du logement doit changer.

Selon lui, il est temps d'adapter les lois, d'innover sur le plan architectural — par exemple en concevant des logements avec deux cuisines — et de normaliser des solutions alternatives pour répondre aux besoins actuels.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez à ce sujet, lundi matin au micro de Lagacé le matin

«La crise du logement va nous forcer à trouver des solutions. [...] On dit tout le temps "il faut construire, il faut construire", mais moi, je trouve qu'on manque d'imagination. [...] Il va falloir que toutes les solutions alternatives à la maison, au foyer tel qu'on le connaît.»

Luc Ferrandez

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