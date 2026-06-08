L'effervescence est à son comble à New York, alors que les Knicks mènent la finale de la NBA 2 à 0 contre les Spurs de San Antonio.

Sur une impressionnante séquence de 13 victoires consécutives, l'équipe soulève les passions dans une ville qui attend un championnat de basketball depuis 53 ans.

Écoutez le chroniqueur Richard Châteauvert aborder le tout avec le chroniqueur Jean-Michel Bourque, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La soirée s'annonce historique avec la présence annoncée de Donald Trump, ce qui entraînera des mesures de sécurité exceptionnelles, comparables à celles des aéroports américains, tout autour du Madison Square Garden.

L'engouement est tel que les billets sur le marché secondaire s'envolent à des prix faramineux. Malgré un coût minimum de 8000 $, les partisans sont prêts à tout pour assister à ce moment magique, alors que les statistiques historiques favorisent largement les Knicks pour le gain de la finale.