Jean-François Lépine analyse l’entrevue chaotique de Donald Trump à Meet the Press au réseau NBC, marquée par des accusations de corruption électorale aux États-Unis, des critiques sur les élections primaires en Californie et des propos sur la guerre en Iran.

Il évoque aussi les tensions Israël-Iran, ainsi que la position du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.

De l'autre côté du globe, Xi Jinping effectue une rare visite à Pyongyang.

Pékin s'inquiète de voir la Corée du Nord lui échapper au profit d'une alliance militaire et technologique accrue avec la Russie de Poutine.

Écoutez la chronique sur la politique internationale de Jean-François Lépine, lundi à Lagacé le matin.