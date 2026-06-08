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Guerre en Iran

Entrevue surréaliste: Donald Trump pète les plombs et insulte une journaliste

par 98.5

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10:23

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 juin 2026 08:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Entrevue surréaliste: Donald Trump pète les plombs et insulte une journaliste
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Jean-François Lépine analyse l’entrevue chaotique de Donald Trump à Meet the Press au réseau NBC, marquée par des accusations de corruption électorale aux États-Unis, des critiques sur les élections primaires en Californie et des propos sur la guerre en Iran.

Il évoque aussi les tensions Israël-Iran, ainsi que la position du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.

De l'autre côté du globe, Xi Jinping effectue une rare visite à Pyongyang.

Pékin s'inquiète de voir la Corée du Nord lui échapper au profit d'une alliance militaire et technologique accrue avec la Russie de Poutine.

Écoutez la chronique sur la politique internationale de Jean-François Lépine, lundi à Lagacé le matin.

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