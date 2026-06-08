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Un Pablo Escobar des temps modernes

Ryan Wedding: l'histoire d'un Olympien narco-trafiquant

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 juin 2026 09:06

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Ryan Wedding: l'histoire d'un Olympien narco-trafiquant
Ryan Wedding: l'histoire d'un Olympien narco-trafiquant / Damian Dovarganes / The Associated Press

L’histoire ahurissante de Ryan Wedding, cet ancien athlète olympique canadien devenu l’un des plus importants narcotrafiquants de la planète, continue de fasciner.

Soupçonné d'avoir commandé des dizaines de meurtres pour monopoliser l'importation de cocaïne au Canada, Wedding a déjà été basé à Montréal en 2012.

Le journaliste d'enquête à La Presse, Vincent Larouche, vient de lancer une série balado captivante qui retrace le parcours de cet homme, souvent comparé à un Pablo Escobar des temps modernes par les autorités américaines.

Écoutez le journaliste aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Bien qu'il soit passé sous le radar des policiers montréalais à l'époque où il résidait dans la métropole, Wedding est aujourd'hui au cœur d'une lutte de pouvoir et d'une dispute territoriale entourant sa capture récente au Mexique, un dénouement digne d'un film de cinéma qui est d'ailleurs largement documenté dans le balado.

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