Série documentaire disponible sur Illico +

Félix Séguin est retour avec la troisième saison de la série documentaire Famille de criminel, disponible sur Illico Plus.

Ce nouveau chapitre propose une incursion unique dans l'univers feutré et complexe des familles de grandes figures du crime organisé québécois.

Il explique comment l'animatrice Annie Soleil Proteau a su gagner la confiance de proches de criminels.

L'entrevue aborde également le parcours inspirant d'Alexandra Mongeau, fille de «Mom» Boucher, qui a choisi d'étudier en criminologie.

Écoutez Félix Seguin, journaliste et animateur de «Famille de criminel», lundi au micro de Patrick Lagacé.