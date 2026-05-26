SGA: encore le joueur par excellence

Les Knicks de New York sont en finale de la NBA. Et New York est en folie.
Écoutez le spécialiste de basket-ball Max P. Paquet faire le survol des activités de la NBA avec Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Les Knicks atteignent la finale de la NBA pour la première fois depuis 1999;
- Des billets près du parquet au MSG en vente à... 600 000 $ pièce;
- Le Canadien Shai Gilgeous-Alexander, du Thunder, est le joueur par excellence de la NBA pour une deuxième année de suite;
- Victor Wembanyama est le meilleur joueur défensif et il est le potentiel futur MVP de la NBA.
- L’Alliance de Montréal affronte les River Lions de Niagara, à Verdun.