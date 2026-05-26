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SGA: encore le joueur par excellence

Les Knicks en finale de la NBA, une première depuis 1999

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 26 mai 2026 20:53

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Maxim P. Paquet
Maxim P. Paquet
Les Knicks en finale de la NBA, une première depuis 1999
Maxim P. Paquet / Cogeco Média

Les Knicks de New York sont en finale de la NBA. Et New York est en folie.

Écoutez le spécialiste de basket-ball Max P. Paquet faire le survol des activités de la NBA avec Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • Les Knicks atteignent la finale de la NBA pour la première fois depuis 1999;
  • Des billets près du parquet au MSG en vente à... 600 000 $ pièce;
  • Le Canadien Shai Gilgeous-Alexander, du Thunder, est le joueur par excellence de la NBA pour une deuxième année de suite;
  • Victor Wembanyama est le meilleur joueur défensif et il est le potentiel futur MVP de la NBA.
  • L’Alliance de Montréal affronte les River Lions de Niagara, à Verdun.

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