Conflits internationaux

L’accumulation des conflits meurtriers au cours des dernières années pousse les gens à banaliser leurs conséquences humaines, qui sont pourtant dramatiques.

En plus d’être nombreuses, ces guerres semblent sans fin, comme c’est le cas avec le conflit en Ukraine, débuté il y a plus de quatre ans maintenant.

L’absence de gendarme international augmente le risque d’escalade des tensions et permet à ces guerres de durer dans le temps et de rester imprévisibles.

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour analyser la situation, dimanche, au micro de Denis Lévesque.