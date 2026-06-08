Le Parti libéral du Québec a connu un Conseil général oscillant entre enthousiasme militant et déceptions internes.

Si le discours de Charles Miliard s'est démarqué, des voix s'élèvent pour déplorer la lenteur de l'élaboration de la plateforme électorale et un manque d'expérience et d'expertise, menant à la création d'un comité d'analyse ad hoc.

De son côté, le Parti conservateur du Québec tente une volte-face sur les boissons énergisantes après des sorties controversées, la semaine dernière.

Écoutez le chroniqueur Jonathan Trudeau aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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