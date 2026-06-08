Rayonnement mondial de la musique du Québec

La musique québécoise connaît un rayonnement international exceptionnel grâce à son intégration dans des séries et des publicités de prestige.

Catherine Brisson souligne le succès phénoménal de la version remixée de la chanson Le temps est bon, écrite par Stéphane Venne et interprétée par Isabelle Pierre, qui habille la toute nouvelle campagne de la marque de luxe Gucci.

Ce phénomène touche également des artistes comme Flore Laurentienne, choisi par Louis Vuitton, ou encore Cœur de Pirate, Patrick Watson et Charlotte Cardin, dont les écoutes explosent en ligne après des apparitions remarquées dans des productions sur HBO, Amazon Prime ou Apple TV.

Écoutez la chroniqueuse culturelle, Catherine Brisson, expliquer le phénomène, lundi à Lagacé le matin.