 Aller au contenu
Des manquements systémiques majeurs

Mauricie–Centre-du-Québec: des dossiers d'adoption falsifiés à la DPJ

par 98.5

0:00
14:55

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 juin 2026 07:46

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mauricie–Centre-du-Québec: des dossiers d'adoption falsifiés à la DPJ
Mauricie–Centre-du-Québec: des dossiers d'adoption falsifiés à la DPJ / Daniel Jędzura / Adobe Stock

L'enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) confirme les révélations troublantes du journaliste Sébastien Houle concernant la DPJ de la Mauricie–Centre-du-Québec.

Le rapport démontre des manquements systémiques majeurs, révélant que des intervenantes ont menti devant les tribunaux et falsifié des dossiers pour retirer des enfants à leurs parents sous de faux prétextes afin de les proposer à l'adoption.

Écoutez le journaliste Sébastien Houle aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Depuis la crise, 157 dossiers ont été audités, et la DPJ commence enfin à envoyer des lettres aux parents lésés pour les rencontrer, sans toutefois leur présenter d'excuses officielles ni intégrer leur version des faits.

Vous aimerez aussi

Consommation d'eau: «Il faut peut-être siffler la fin de la récréation»
Le Québec maintenant
Consommation d'eau: «Il faut peut-être siffler la fin de la récréation»
0:00
6:34
«Un modèle unique» à Montréal: des logements réservés aux mères monoparentales
Le Québec maintenant
«Un modèle unique» à Montréal: des logements réservés aux mères monoparentales
0:00
3:35
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Famille de criminel» lève le voile sur le monde de la pègre
Rattrapage
Série documentaire disponible sur Illico +
«Famille de criminel» lève le voile sur le monde de la pègre
Gaspillage d’eau: la sensibilisation ne marche pas... place à la contrainte
Rattrapage
Réduire la consommation hydrique
Gaspillage d’eau: la sensibilisation ne marche pas... place à la contrainte
«On manque d'imagination» pour régler la crise du logements selon Luc Ferrandez
Rattrapage
Et si on repensait nos appartements?
«On manque d'imagination» pour régler la crise du logements selon Luc Ferrandez
Basketball: les Knicks s'approchent du titre à New York
Rattrapage
L'effervescence est à son comble
Basketball: les Knicks s'approchent du titre à New York
Santé et algorithme: quand TikTok impose sa vision du bien-être
Rattrapage
Dérives du «Wellness»
Santé et algorithme: quand TikTok impose sa vision du bien-être
Les chansons d'ici s'exportent chez Gucci et HBO
Rattrapage
Rayonnement mondial de la musique du Québec
Les chansons d'ici s'exportent chez Gucci et HBO
Ryan Wedding: l'histoire d'un Olympien narco-trafiquant
Rattrapage
Un Pablo Escobar des temps modernes
Ryan Wedding: l'histoire d'un Olympien narco-trafiquant
Entrevue surréaliste: Donald Trump pète les plombs et insulte une journaliste
Rattrapage
Guerre en Iran
Entrevue surréaliste: Donald Trump pète les plombs et insulte une journaliste
Un ex-courtier dénonce les commissions de courtage et le «bâillon» de RE/MAX
Rattrapage
Les failles systémiques du courtage immobilier
Un ex-courtier dénonce les commissions de courtage et le «bâillon» de RE/MAX
Consommation d'eau à Montréal: vers un resserrement des règles?
Rattrapage
Appel à la sobriété
Consommation d'eau à Montréal: vers un resserrement des règles?
Louise Arbour s'installe à Rideau Hall: «Une nomination à l'ancienne»
Rattrapage
Journée d'assermentation
Louise Arbour s'installe à Rideau Hall: «Une nomination à l'ancienne»
Affaire Patrick Bruel: le chanteur placé en garde à vue
Rattrapage
Un choc en France
Affaire Patrick Bruel: le chanteur placé en garde à vue
«Ça fonctionne comme un cartel»: colère contre les courtiers immobiliers
Rattrapage
Les commissions fixes
«Ça fonctionne comme un cartel»: colère contre les courtiers immobiliers
Conseil général du PLQ et volte-face des conservateurs
Rattrapage
Entre enthousiasme militant et déceptions internes
Conseil général du PLQ et volte-face des conservateurs