L'enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) confirme les révélations troublantes du journaliste Sébastien Houle concernant la DPJ de la Mauricie–Centre-du-Québec.

Le rapport démontre des manquements systémiques majeurs, révélant que des intervenantes ont menti devant les tribunaux et falsifié des dossiers pour retirer des enfants à leurs parents sous de faux prétextes afin de les proposer à l'adoption.

Écoutez le journaliste Sébastien Houle aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Depuis la crise, 157 dossiers ont été audités, et la DPJ commence enfin à envoyer des lettres aux parents lésés pour les rencontrer, sans toutefois leur présenter d'excuses officielles ni intégrer leur version des faits.