Appel à la sobriété

Malgré les appels répétés de la Ville de Montréal pour inciter à la sobriété de la consommation de l'eau potable, elle n'a subi qu'une légère baisse dans les derniers jours.

Face à ce bilan mitigé, l'administration municipale refuse pour l'instant de sévir, mais elle n'écarte pas la possibilité de mettre en place des mesures plus coercitives si la situation ne s'améliore pas rapidement.

Écoutez le responsable de la mobilité et des infrastructures au comité exécutif de la Ville de Montréal, Alan DeSousa, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La Ville mise actuellement sur la sensibilisation et le déploiement de ses patrouilles bleues pour inciter les citoyens, les institutions et les entreprises à modifier leurs habitudes.

Toutefois, la réglementation pourrait se durcir si l'effort collectif s'avère insuffisant.