Le premier match de la finale de la NBA entre les Spurs de San Antonio et les Knicks de New York aura été spectaculaire au possible.
Écoutez le spécialiste de basketball du 98.5 Sports, Maxim P. Paquet, en parler en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La performance géniale de Jalen Brunson;
- Un quatrième quart très ordinaire pour Victor Wembanyama;
- L'Impact de Wembanyama et les exigences du programme canadien de basketball pour les Jeux olympiques de 2028.