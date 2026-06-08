Journée d'assermentation

C'est à 10h lundi qu'a lieu l’assermentation de Louise Arbour au poste de gouverneure générale, alors que l'avocate et juriste canadienne succéde ainsi à Mary Simon.

Dimitri Soudas décortique cette nomination qu’il qualifie de hautement stratégique et crédible dans le contexte actuel de tensions souverainistes au pays.

Selon lui, la feuille de route impressionnante de la juriste permettra au premier ministre Mark Carney de s’entourer d’une conseillère d'envergure internationale dotée d'un carnet de contacts exceptionnel.

Écoutez la chronique sur la politique fédérale de Dimitri Soudas, lundi à Lagacé le matin.