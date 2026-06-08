Un choc en France

Rebondissement majeur dans l'affaire Patrick Bruel. Le célèbre chanteur français a été placé en garde à vue lundi matin dans les locaux de la police judiciaire.

Il fait actuellement face aux interrogatoires des enquêteurs concernant des accusations d'agressions sexuelles, de viols et de tentatives de viols rapportées par 13 femmes.

Écoutez Cécile Ollivier, grand reporter police et justice pour ELLE France, donner tous les détails, lundi au micro de Patrick Lagacé.